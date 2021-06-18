18.06.2021
У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота
18.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня
18.06.2021
Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании
18.06.2021
УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске
18.06.2021
В Челябинске перевернулось такси с пассажиром
18.06.2021
В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество
У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота
27.03.2021
В субботу – первая родительская суббота Великого поста
06.06.2020
Шестого июня – Троицкая родительская суббота
21.03.2020
В субботу - особый день поминовения усопших
22.02.2020
Сегодня Вселенская родительская суббота
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021