У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная

В понедельник, 29 марта, началась третья неделя Великого поста. Ее называют Крестопоклонная.

Суббота третьей недели, как предшествующая ей и будущая, установлены для поминовения усопших: Великопостные родительские субботы.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

Тем самым церковь прославляет Святой Крест и напоминает о страданиях Спасителя, чтобы укрепить верующих в прохождении поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

В старину на этой неделе делали обрядовые хлебы в виде креста, или печенья (крестцы). Кроме традиционной формы креста, наши предки выпекали пироги в виде различных земледельческих орудий, а для каждого члена семьи в них запекали зерна злаков или монеты, которые хранили до посевной и бросали на пашню вместе с первой горстью зерен для того чтобы урожай был богатым.

С понедельника по пятницу можно кушать вареную пищу. По вторникам и четвергам, субботам и воскресенье мирянам при приготовлении еды можно добавлять растительное масло. Запрещаются мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Пост в 2021 году начался 15 марта и окончится в день Пасхи Христовой – второго мая.