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У вице-губернатора Анатолия Векшина коронавирус не выявлен

Общество
Сегодня, 13:03
Автор: 
Олеся Денисова

У заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина коронавирусная инфекция Covid-19 не выявлена. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях, находясь на самоизоляции в связи с выявленными случаями ковида в региональном правительстве.

Напомним, у нескольких сотрудников кабмина области был диагностирован коронавирус. Вице-губернатор самоизолировался.

«Вчера пришли результаты моих анализов. Отрицательные. Здоров», - проинформировал Анатолий Векшин всех интересующихся состояниям его здоровья.

Своим коллегам из управления общественных связей, у которых выявлен ковид, он пожелал скорейшего выздоровления.

Вице-губернатор призвал южноуральцев не расслабляться и не игнорировать меры безопасности. «Мы обязательно победим этот вирус. А пока нашими верными спутниками должны быть маски и санитайзеры», - написал Векшин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер практически все совещания и встречи с подчиненными и главами проводит в режиме ВКС, но в последнее время глава региона стал выезжать в муниципалитеты с рабочими визитами, соблюдая при этом все меры безопасности. В кабинет к губернатору никто не заходит без маски и сам он четко соблюдает масочный режим, заверяет пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

Напомним, в апреле у Сергея был выявлен коронавирус (симптомов заболевания не было, но в больнице пришлось отлежать почти две недели), губернатор самоизолировался в своем рабочем кабинете. В мае с подозрением на пневмонию был госпитализирован министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. В июне инфекция выявлена в двух структурных подразделениях областных органов власти - ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственного минстрою, и в управлении по внутренней политике областного правительства.

По состоянию на 28 июня в регионе подтверждено 7 тысяч 291 случай коронавируса, в больницах продолжает лечение 3089 пациентов с ковидом, умер 141 пациент с коронавирусной инфекцией.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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