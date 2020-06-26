В правительстве Челябинской области новые случаи коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены среди сотрудников правительства Челябинской области. Вице-губернатор самоизолировался.

«У троих сотрудников управления общественных связей Правительства Челябинской области, в том числе у начальника управления, выявлены положительные результаты анализа на COVID-19», - сообщили в пресс-службе правительства.

Все выявленные инфицированные отправлены на изоляцию. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Выявлена все контактные с зараженными сотрудники правительства. У них взят анализ на коронавирус, они самоизолированы.

Кроме того, ушёл на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений.

Напомним, накануне Анатолий Векшин принял участие в общественном обсуждении поправок в Трудовой кодекс, которое прошло в Челябинске с участием секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, губернатора, его двух замов, спикера Законодательного собрания, сенаторов от Челябинской области, представителей областного правительства и парламента, регионального отделения единороссов. Вице-губернатор соблюдал санитарно-эпидемиологические правила, находился в помещении в медицинской маске.

На утро пятницы, 26 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 982 случая коронавируса (за прошедшие сутки - 162).

Фото пресс-службы ЕР