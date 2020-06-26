В правительстве Челябинской области новые случаи коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены среди сотрудников правительства Челябинской области. Вице-губернатор самоизолировался.
«У троих сотрудников управления общественных связей Правительства Челябинской области, в том числе у начальника управления, выявлены положительные результаты анализа на COVID-19», - сообщили в пресс-службе правительства.
Все выявленные инфицированные отправлены на изоляцию. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Выявлена все контактные с зараженными сотрудники правительства. У них взят анализ на коронавирус, они самоизолированы.
Кроме того, ушёл на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.
В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений.
Напомним, накануне Анатолий Векшин принял участие в общественном обсуждении поправок в Трудовой кодекс, которое прошло в Челябинске с участием секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, губернатора, его двух замов, спикера Законодательного собрания, сенаторов от Челябинской области, представителей областного правительства и парламента, регионального отделения единороссов. Вице-губернатор соблюдал санитарно-эпидемиологические правила, находился в помещении в медицинской маске.
На утро пятницы, 26 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 982 случая коронавируса (за прошедшие сутки - 162).
Фото пресс-службы ЕР
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