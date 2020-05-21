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У главы минстроя Тупикина COVID-19 не подтвержден

Общество
Сегодня, 13:46
Автор: 
Олеся Денисова

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин госпитализирован в одно из лечебных учреждений с подозрением на пневмонию.

Эту информацию подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» несколько источников в правительстве Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя, министр Виктор Тупикин госпитализирован с подозрением на пневмонию.

«Первый тест на короновирусную инфекцию отрицательный, - уточнили в пресс-службе. – Сегодня сделан второй тест».

Сегодня, 21 мая, Виктор Тупикин планировал принять участие в онлайн-конференции «Повлиял коронавирус на строительную отрасль Южного Урала?». Но в последний момент ее пришлось отменить в связи с ухудшением самочувствия главного спикера. Организаторы предупредили, что мероприятие переносится на следующую неделю.

На период временной нетрудоспособности Виктора Тупикина обязанности министра строительства области будет исполнять его первый заместитель - Иван Викторович Белавкин.

Кроме того, госпитализирован руководитель компании «Строймеханизация» Сергей Сихарулидзе (ранее он трудился первым заместителем министра строительства и инфраструктуры области). В 2020 году ООО «Строймеханизация» выиграла большинство аукционов на уборку улиц в Челябинске

Напомним, на утро 21 мая в регионе подтверждены 2 тысячи 52 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие за сутки добавилось 83 новых инфицированных, в том числе в Челябинске - 25. На сегодня в областном центре зарегистрировано 565 случаев коронавируса.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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