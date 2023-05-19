19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
19.05.2023
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
19.05.2023
В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
Учеников Кременкульской школы познакомили с профессией военного следователя
В гостях у ребят побывали сотрудники ВСО по Челябинскому гарнизону
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023