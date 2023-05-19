Учеников Кременкульской школы познакомили с профессией военного следователя

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону познакомили юных кадетов и учащихся среднего звена Кременкульской средней общеобразовательной школы Сосновского района с профессией военного следователя.

Ребята с большим интересом отнеслись к встрече с гостями в форме, состоявшейся в честь Дня образования военных следственных органов (этот праздник отмечается в России 15 мая).

Следователи ВСО продемонстрировали школьникам используемое в работе оборудование и амуницию, развернули на территории образовательного учреждения мобильный штаб Следственного комитета на базе передвижной криминалистической лаборатории с научно-техническими средствами криминалистики, представили экипировку, используемую военными следователями в профессиональной деятельности.

Ребята ненадолго смогли почувствовать себя военными следователями, примерив форменное обмундирование и средства защиты представителей этой важной профессии. Также школьники попробовали применить криминалистическое оборудование для поиска «следов преступления».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в военном следственном отделе СК России по Челябинскому гарнизону, в ходе встречи ребят также познакомили с историей организации военного следствия, озвучили им основные аспекты деятельности и принципы работы.