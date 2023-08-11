Учёные представили аграриям лучшие региональные сорта картофеля

«Сапфир», «кузовок» или «амулет» вместо «галы» и «ред скарлетт». Фермерам Челябинской области предложили увеличить долю отечественной селекции картофеля на полях. Обещают, что урожайность будет высокой, а вкус – отменным. Сорта, выведенные на Южном Урале, а значит, приспособленные к местному климату, представили ученые Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Участники картофельного Дня поля смогли оценить размер и вес клубней, а следом и вкусовые качества, обсудить тонкости и новшества в технологии возделывания.

«Приобретая семена с импортной родословной, вы инвестируете в развитие зарубежной селекции, – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, – в то же время в нашем институте проводится большая работа по селекции картофеля, и нужно, я уверен, только подтолкнуть процесс, чтобы получить элитные семена, пригодные для промышленного производства, с помощью совместной работы».

На семинар в Челябинске прибыли фермеры из Красноармейского, Аргаяшского, Еткульского, Сосновского и Агаповского районов, в которых больше всего хозяйств занимаются возделыванием картофеля. Они готовы перейти на южноуральские сорта, если качество готовой продукции оценят покупатели.

«Фермеры Челябинской области активно занимаются выращиванием картофеля и овощей открытого грунта, – рассказывает фермер, исполнительный директор областного союза крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Ольга Пестрикова. – Это направление развито в районах, примыкающих к Челябинску. Стимулом в этом случае являются экономическая выгода и потребности города-миллионника».

Выбор сортов также привязан к потребительскому спросу. Как отмечает фермер, на местном рынке большим спросом пользуются краснокожуровые сорта «второго хлеба», а в Казахстан, например, больше продают картофеля белых сортов, того же «невского».

Селекционеры Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала УрФАНИЦ АН РАН – работают по направлениям исследования достоинств и недостатков сортов картофеля, их продуктивности, товарности, вкусовых качеств, сохранности и адаптивности к условиям выращивания. Многие обращают внимание при выборе сорта картофеля на его форму, вкусовые качества и прочее. Немаловажным являются также показатели урожайности, устойчивости к болезням, лёжкость.

«Мы хотели бы увидеть в наших сортах хороший внешний вид, товарный. Второе – это безусловно, лёжкость. Мы должны доставать в июне картофель из хранилища и он должен выглядеть также, как при закладке», – подчеркнула Ольга Пестрикова.

В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, внесено более 50 сортов картофеля. А в коллекции старшего научного сотрудника института, селекционера Тамары Дергилёвой – 317 сортов.

«Всего признаков, на которые ведётся селекция, существует 50. И какие из них главные – предмет для спора. Для крупного производителя важным является урожайность и устойчивость к болезням, к вредителям. Для потребителя главное вкусовые качества. Торговля оценивает только внешний вид. Мы пытаемся всё это соединять, поэтому какой-то один сорт картофеля подходит для фермеров, какой-то – для частного хозяйства. И по вкусам также они различаются. «Невский», «тарасов», например, – это салатного типа. А кто любит рассыпчатую картошечку, то нужно выбирать сорт с повышенным содержанием крахмала, он даёт повышенную развариваемость. Это сорта «амулет», «кавалер», «каштак», фиолетовый «сапфир», богатый антиоксидантами и витаминами, – рассказывает Тамара Тихоновна. – Непосредственно на селекцию сорта требуется от 10 до 20 лет. Сам процесс селекции технически не сложный, а вот испытания и отбор занимают по времени до 15 лет. Цель нашей работы – импортозамещение, особенно сейчас, когда действуют санкции против нашей страны. Тем более, что сорта из Западной Европы есть в нашей коллекции, они используются для гибридизации, то есть, в наших сортах уже есть «кровь» европейской селекции».

Так, сорт «спиридон» и вкусный, и к уральскому климату устойчивый. А вот «тарасов» растёт в любых условиях, придётся ко двору в большом хозяйстве и принесёт богатый урожай владельцу небольшого садового участка, уверены селекционеры. Его урожайность достигает 100-120 тонн с гектара!

Для получения хорошего урожая, считают специалисты Минсельхоза Челябинской области, нужно своевременно проводить сортосмену и сортообновление картофеля. Для этого необходимо довести ежегодное производство элитных семян картофеля до 25% от объёма посадочного материала, это 1,7 – 2 тысячи тонн по области. Сегодня производство оригинального и элитного семенного картофеля составляет 1,56 тысячи тонн. Стимулировать применение качественных семян и проведение сортообновления помогает государственная поддержка. С 2023 года, рассказывает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства Анна Кожевина, работает федеральный проект, по которому в этом году аграрии получат на возделывание картофеля и овощей 109 млн рублей, 74 млн из которых уже поступили в хозяйства. Часть средств будет направлена на возмещение затрат на приобретение элитных семян.

«Правительство Челябинской области уделяет очень большое внимание развитию овощеводства и картофелеводства как приоритетному направлению. Поэтому поддержку мы оказываем не только напрямую, в рамках федерального проекта. Выплачиваем субсидии на строительство картофеле- и овощехранилищ, возмещаем овощеводам и картофелеводам 35% затрат на приобретение удобрений, в то время как по другим культурам возмещается только 20%. Также субсидируем приобретение техники и оборудования для отрасли», – отметила Анна Кожевина.

Южный Урал стабильно обеспечивает себя картофелем. В производственном секторе ежегодно получают 100 – 110 тысяч тонн картофеля. В 2022 году было выращено 120 тысяч тонн, на 10 % больше планового показателя. Во всех категориях хозяйств (включая личные хозяйства населения) было произведено 419 тысяч тонн картофеля. Самообеспеченность региона картошкой (производство по отношению к годовой норме потребления на душу населения) составила 137%.

Хозяйства ещё не приступили к уборке «второго хлеба». Несмотря на жару в июне и июле, которая мешала развитию клубней, на предприятиях планируется собрать около 100 тысяч тонн. Этого достаточно для формирования семенного фонда, обеспечения социальной сферы, реализации внутри региона. Для этого была увеличена площадь посадки картофеля до 7340 гектаров, это тоже влияет на ожидаемый сбор. В региональном минсельхозе картофелеводов убеждают заниматься орошением и продолжать развивать инфраструктуру для качественного хранения картофеля до нового урожая. Хорошие семена и уход, современные технологии возделывания помогут увеличить урожай, а инвестиции в местную селекцию – вырастить продукт на любой вкус и кошелёк.