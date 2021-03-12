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УФАС: Аукцион на строительство участка метро в Челябинске проведен с нарушениями и должен быть отменен

Аукцион на строительство участка метро в Челябинске - между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы» - проведен с нарушениями закона о контрактной системе, в связи с чем протокол подведения итогов аукциона должен быть отменен.

К такому выводу вчера, 11-го марта, пришла комиссия Челябинского УФАС в ходе рассмотрения жалобы АО «Челябметрострой» на действия аукционной комиссии при осуществлении закупки. Данная компания заявила о том, что ее незаконно отклонили от участия в конкурсе, а организацию, по мнению заявителей, установленным требованиям не соответствующую, поддержали.

«Челябметрострой» в своей жалобе указал, что соответствует всем установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, и представило в составе своей заявки надлежащие документы об этом (аукционная комиссия заявила, что челябинцы документа, подтверждающего, что обладают необходимым опытом сдачи подобного рода объектов, не предоставило). Кроме того, челябинская фирма предложила самую низкую цену - 36 миллионов 883 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России, в отношении должностного лица управления капитального строительства администрации Челябинска (УКС является заказчиком) в результате выявленных нарушений закона о контрактной системе будет возбуждено дело об административном правонарушении. Жалоба же «Челябметростроя» при этом признана необоснованной.

Решение и предписание Челябинского УФАС России будут изготовлены 16-го марта - тогда станет известно, какие именно нарушения были выявлены антимонопольной службой.

Напомним, начальная цена контракта на строительство и монтаж первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» составляет 49 миллионов 774 тысячи 768 рублей.

Работы будут проводиться на средства бюджета города Челябинска. Согласно условиям контракта, подрядная организация-победитель должна приступить к реализации предусмотренных контрактом задач 13-го марта текущего года и закончить работы 30-го июня 2021-го.

Так как итоги аукциона решением комиссии Челябинского УФАС отменены, строительно-монтажные работы начнутся позднее – после проведения нового аукциона и выбора нового подрядчика (нынешний аукцион выиграла компания из Екатеринбурга «Спецподземстрой»).

Работы запланированы на нескольких участках: стройплощадке «Портал электродепо» (западней примыкания автодороги Меридиан к улице Рождественского), стройплощадке станции «Комсомольская площадь» (участок по проспекту Ленина, от Горького до Артиллерийской); стройплощадке ствола № 249 (в зоне жилой застройки на пересечении улиц Постышева и III Интернационала); стройплощадке ствола №250 (в зоне жилой застройки между улицами Пушкина, Свободы, Тимирязева и проспектом Ленина); стройплощадке ствола №251 (в зоне плотной застройки поблизости от пересечения улиц Елькина и Карла Маркса); стройплощадке ствола №252 (в зоне нежилой застройки вдоль берега реки Миасс, на пересечении улиц Каслинской и 8 Марта); стройплощадке ствола №253 (в зоне жилой застройки на пересечении улиц Калинина и 1 Мая); стройплощадке ствола №254 (в зоне жилой застройки на пересечении Свердловского проспекта и переулка Островского).

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта занималось МУП «Челябметротрансстрой».