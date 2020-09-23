Универсальный солдат: российские ученые открыли чудо-антибиотик

В России найден новый природный антибиотик, который способен продлевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Лекарство сможет бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных грибкового и бактериального происхождения.

Открытие было сделано исследователями Тюменского госуниверситета совместно с коллегами из других ведущих российских вузов, пишут “Известия” со ссылкой на статью в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Уточняется, что речь идет о пeптиде эмерициллипсина A, выделяемогo из алкалофильногo мицеллиального грибa Emericellopsis alkalina. Именно он подавляет у бактерий способность к образованию биопленок. Благодаря последним патогены перестают быть устойчивыми к антибиотикам.

Главная особенность нового вещества - универсальное воздействие, отмечают авторы исследования. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только бактерии, но и практически любые патогенные эукариоты.