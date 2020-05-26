Управляющие компании Челябинска убивают микробов по поручению Натальи Котовой

Управляющие компании Челябинска сегодня, 26-го мая, усилили работу по дезинфекции мест общего пользования и дворовых площадок.

Данное поручение в связи с послаблением ограничительных мер, введенных в Челябинской области с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, дала глава южноуральской столицы Наталья Котова.

Вчера, 25-го мая, на аппаратном совещании в челябинской мэрии она распорядилась обеспечить безопасность горожан во время прогулок на свежем воздухе, разрешенных, как и занятия спортом, на первом этапе снятия ограничений. Проконтролировать организацию данной работы Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

Она отметила, что необходимо тщательно дезинфицировать (возможно, даже не по одному разу в день) малые архитектурные формы, включая скамейки, во дворах, парках и скверах (общественные пространства открыли для совершения прогулок 24-го мая в пять вечера). Кроме того, Наталья Котова напомнила об обязательной обработке подъездов, дверей и ручек.

Напомним, в ходе реализации первого этапа снятия ограничений южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.