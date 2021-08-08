Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город

Жители Челябинска упорно продолжают уродовать родной город.

Несмотря на старания властей исправить ситуацию, на зданиях, скамейках, будках, остановках, столбах, дорожных знаках и даже на адресных табличках продолжают появляться все новые и новые надписи, как и нескончаемые объявления.

Удивительно, как страсть портить труд других людей, стимулирует активность неизвестных художников, а точнее вандалов и хулиганов: их длинные руки, кажется, способны дотянуться до любой высоты.

Прогулка по проспекту Ленина (возьмем отрезок от площади Революции до дома №67 на углу улицы Красной) в субботний день, седьмого августа, могла бы оказаться по-настоящему приятной, если бы взгляд то и дело не останавливался на следах присутствия бездарных и плохо воспитанных «живописцев», пакости которых раздражают не на шутку: портят в буквальном смысле все, что под руку подвернется.

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Красивый зеленый дом на проспекте Ленина и безвкусные цветные каракули – диссонанс.

Исписанное вдоль и поперек (так, что живого места практически не осталось) здание магазина – ужасное зрелище.

Каракули на красивом зеленом граните – смотреть противно.

Даже будка связи рядом с Законодательным собранием Челябинской области – и та измалевана, как и стена дома напротив, где поверх закрашенных надписей уже появились новые.

Пострадала от вандалов-«живописцев» и будка напротив областного правительства. Ранее ее художественно оформили, но неизвестные испортили чужое искусство.

К слову, ужасно выглядят на проспекте Ленина и колонны афиш – ржавые, облезлые, с надписями и объявлениями (объявления – еще один бич Челябинска).

Новая остановка – и та оказалась изуродована, как и скамейка.

Такое ощущение, что, чем серьезнее настроена на борьбу с надписями власть (глава Челябинска Наталья Котова недавно выступила с инициативой о введении серьезных штрафов за подобные злодеяния), тем больше начинают пакостить в собственном городе любители порисовать.

Обновленный пешеходный переход на площади Революции, со свежевыкрашенными стенами, приведенным в порядок лестничным маршем (выход на трамвайную остановку напротив бывшего магазина «Ритм»), также не остался без внимания неизвестных художников, чьи длинные руки дотянулись и до знаков на главной площади Челябинска.

Одним словом, беда. И очень обидно за людей, которые наводят красоту в городе, красят фасады домов, закрашивают надписи, отмывают столбы от бесконечных объявлений… Получается, как ни будут стараться они сделать город чистым и красивым, все равно итог окажется плачевным. Ведь, судя по всему, вредители в столице Южного Урала не переведутся.

Помимо изуродованных зданий, на проспекте Ленина в районе площади Революции удручающее зрелище являют собой деревья – у елей очень много засохших ветвей. А вот если пройти подальше, то можно увидеть растения без единой сухой веточки – и это не может не радовать.

Также хочется обратить внимание на крышку колодца, портящую облик тротуара.

Но это, конечно, мелочи по сравнению с обилием «живописи» на главной городской улице.