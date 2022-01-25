...Пришла зима. Весь лес укрыло снегом. Медвежонок так радовался, что бегал и прыгал по сугробам. «Красота!» - кричал обаятельный и невероятно популярный косолапый персонаж Сергея Козлова.

Зима является любимым временем года для многих из нас. Празднование Нового года с семьёй, катания на лыжах и сноуборде, прогулки по укрытому белым покрывалом лесу – это время года дарит нам поистине удивительную, волшебную атмосферу.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» объявляет фотоконкурс «Зимняя сказка», цель которого - показать особенную зимнюю красоту разных уголков нашего региона, и приглашает дорогих читателей к участию в нем.

Какими красками играет ваш праздничный сезон? Покажите, как вы проводите морозные дни. Присылайте на наш конкурс свои лучшие снимки, раскрывающие магию зимы.

Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста.

Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории Челябинской области.

Присылайте фотографии на почту: baa@uralpress.ru.

Работы принимается до 28-го февраля. Итоги подведем в начале марта и наградим авторов лучших фотографий.

Все снимки будут опубликованы в ВКонтакте, приз зрительских симпатий будет вручен по результатам проведенного голосования.