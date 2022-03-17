«Урал-пресс-информ» - призер конкурса СПП Челябинской области

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» отмечено диплом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области и денежную премию за третье место в номинации «Лучшее СМИ» конкурса СПП. Награждение состоялось 16 марта.

«От всей редакции нашего первого на Южном Урале информагентства благодарю Союз промышленников и предпринимателей за столь высокую оценку нашей работы. С СПП мы дружим давно. Почти столько, сколько лет нашему СМИ. А ему, к слову, 10 ноября исполняется 25 лет! Приглашаем всех на наш юбилей!», – поблагодарила членов жюри и организаторов конкурса заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Семен Мительман, Евгения Машенцева, Александр Гончаров

Цель конкурса – стимулирование развития экономического направления в региональной журналистике, объективного отражения средствами массовой информации проблем предпринимательства, промышленности и экономики Челябинской области и достижений членов СПП в этих сферах на региональном и федеральном уровнях.

«Сегодня у журналистов очень сложная, ответственная роль. Именно они – те люди, которые дают информацию для общества. Когда мы подводили итоги конкурса, то мое мнение было таковым: я хотел бы, чтобы на следующий год было больше материалов именно о членах Союза промышленников. Потому что Союз объединяет больше ста предприятий. А это в районе 80 процентов валового продукта Челябинской области. Руководители этих предприятий и собственники сегодня испытывают огромную ответственность. У меня две тысячи работающих, и я прекрасно понимаю, что они находятся в сложной морально-психологической ситуации и должны быть уверены, что будут получать зарплату, что она будет расти. Именно люди, которые стоят у руля предприятий, несут огромную ответственность», – отметил вице-президент ЧРОО «СПП» Семен Мительман.

«Сегодня на ваши плечи ложится особенная миссия. Уверен, вы будете впереди планеты всей, как это и должно быть. И будете направлять всех в правильную сторону. Родина у нас одна, мы ее любим. Всем удачи и всего самого доброго!» – подчеркнул вице-президент ЧРОО «СПП» Борис Видгоф.

Конкурс проводился по темам: экологические проекты и инициативы в промышленном секторе экономики Челябинской области; современное состояние экономики региона, ее отдельных отраслей; инновационные процессы в экономике области; государственно-частное партнерство и его развития в области; инвестиционная деятельность в области; социальная ответственность бизнеса и этика предпринимательства в области и эффективность промышленной политики Челябинской области.

ФОТО: пресс-служба СПП