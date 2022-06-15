Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»

«Ростелеком» на Урале подвел итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Эксперты компании и жюри отметили лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций.

Оглашение победителей прошло в онлайн-формате, в их числе - корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Иванова (Александрова) с материалом «Из Парижа в Париж с «Ростелекомом: Россия и Франция вместе отпраздновали 30-летие мобильной связи нашей страны», занявшая первое место в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства».

В общей сложности на конкурс поступило 366 материалов от представителей СМИ и новых медиа УрФО и Пермского края в следующих номинациях: «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» и «Телевидение». Также работы о технологиях возможностей можно было заявить в двух спецноминациях: «Умный город для жизни» и «Цифровой стиль жизни».

Основными темами конкурса стали доступный интернет, строительство оптических линий связи, формирование современной IT-инфраструктуры для образовательных учреждений, расширение системы видеонаблюдения, установка современного освещения в городах Урала и цифровизация территорий.

Лидером по числу заявленных работ - 145 поданных материалов - уже традиционно стала номинация «Телевидение». На втором месте - «Интернет-СМИ и информационные агентства»: на победу здесь претендовало 130 работ. В номинацию «Печатная пресса» было заявлено 48 статей. Уральские блогеры подали семь постов и видеоматериалов в раздел «Социальные медиа».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком, отметил:

«Новые цифровые и ИТ-решения всегда развиваются на фундаменте телекома. Наши технологии позволяют быстрее и эффективнее управлять развитием компаний, городов и страны в целом. Очень здорово, что уральские журналисты это отлично понимают и доступно подают информацию о цифровизации в своих материалах. Такой ликбез способствует популяризации новых услуг и сервисов, а значит, более осознанному и легкому их использованию».

Призерами уральского регионального этапа стали:

В номинации «Телевидение»:

1 место – Ануфриева Алина, «30 лет мобильной связи», «Областное телевидение», Челябинск;

2 место – Усов Дмитрий, «IT-инфраструктура для школьников», «Ямал Медиа», Салехард;

3 место – Власова Анастасия, «Биометрия. Технологии упрощают жизнь», «Инфо-24», Курган.

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место – Громова Анна, «Безопасный город», «Авторадио», Тюмень;

2 место – Дегтярева София, «В Челябинской области готовятся запустить сеть 5G», «Business-FM», Челябинск;

3 место – Жумабаева Злата, «Инфраструктура Ростелеком помогает провести перепись в труднодоступных районах Ямала», «Радио Ямала», Салехард.

Призерами областного этапа стали:

В номинации «Телевидение»

1 место

Марианна Лысенко, Областное телевидение, Челябинск;

2 место

Павел Берсенев, ТВ-ИН, Магнитогорск;

3 место

Анастасия Ишменева, ГТРК «Южный Урал», Челябинск.

В номинации «Радио и подкасты»

1 место

Юлия Нигматуллина, Business FM, Челябинск;

2 место

Иван Сухоносов, Business FM, Челябинск;

3 место

Виталина Ярховска, Business FM, Челябинск.

В номинации «Интернет-СМИ»

1 место

Евгения Александрова, Урал-пресс-информ, Челябинск;

2 место

Иван Кущ, Будь мобильным, Челябинск;

3 место

Ирина Горностаева, Пчела ньюс, Челябинск.

Кроме того, жюри приняло решение вручить уральским журналистам 50 специальных призов и 92 благодарности.

Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны осенью 2022 года.