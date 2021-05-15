«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»

В субботу, 15 мая, в «Ночь музеев» в Государственном историческом музее пройдет дефиле «Мода и стиль. История и современность». Агентство «Урал-пресс-информ» будет транслировать показ в прямом эфире.

Участником дефиле будет челябинский дом моды «Фортуна», основанный в 1989 году. Мастерская дизайнерской одежды представит коллекции SreetStyle «Габриэль» и «Платье с историей».

Как рассказали в Государственном историческом музее Южного Урала, эксклюзивная коллекция «Габриэль» — это отсылка к легендарному бренду «Шанель». Она выполнена в русле последних модных тенденций исключительно из фирменных тканей пастельных оттенков: шелк, шифон, джерси и набивной хлопок. Коллекция «Габриэль» отмечена дипломами областных и всероссийских конкурсов и участвовала в Неделе моды в Москве.

«Коллекция «Платье с историей» — это копии легендарных киноплатьев Грейс Келли, Греты Гарбо и Вивьен Ли. Они будут представлены в витринах Большого выставочного зала Исторического музея», - добавили в музее.

Показ коллекций начнется в 20.00. Посмотреть дефиле можно по ссылке.

Отметим, основателем дома моды «Фортуна» является ученик Вячеслава Зайцева Виктор Колмогоров. Творческий коллектив дома моды не только шьет оригинальную, изысканную и качественную одежду, но и помогает своим клиентам создать свой собственный стиль.