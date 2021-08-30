30.08.2021
Уралкуз вручил подарки к первому сентября
30.08.2021
В Златоусте пожилого дворника подозревают в надругательстве над мальчиком
30.08.2021
В Еткульском районе прошла августовская конференция работников образования
30.08.2021
МегаФон назвал смартфоны, которые южноуральские родители чаще всего дарят своим чадам ко Дню знаний
30.08.2021
Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции
30.08.2021
В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения
Уралкуз вручил подарки к первому сентября
24.08.2021
«Уралкуз» уменьшил забор воды из Миасса
21.08.2021
«Уралкуз» отметил День физкультурника
01.07.2021
«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника
17.12.2020
«Уралкуз» увеличил отгрузку штамповок и поковок для ряда отраслей
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021