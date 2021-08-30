Уралкуз вручил подарки к первому сентября

Чебаркульский завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) поздравил будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний и помог сотрудникам предприятия собрать детей в школу.

В преддверии первого сентября первоклассникам вручили корпоративные подарки: рюкзаки и пеналы с фирменной символикой Группы «Мечел», а также школьные наборы для учебы и творчества: краски, карандаши, тетради, пластилин. Подарки получили 136 детей.

Поделиться

Совет ветеранов «Уралкуза» также не остался в стороне: для будущих школьников провели игры и тематические конкурсы в преддверии Дня знаний.

Кроме того, представители профсоюзного комитета челябинского филиала завода вручили детям непромокаемые мешки для сменной обуви с символикой профсоюзной организации.

«Подготовка школьников к первому сентября – неотъемлемая часть социальной программы предприятия. Помимо подарков первоклассникам, в преддверии старта нового учебного года 78 многодетных семей получили материальную помощь», – рассказал директор департамента по работе с персоналом завода «Уралкуз» Дмитрий Рекк.