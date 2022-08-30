«Уральский рубеж-2022»: в Миассе состоялось самое душевное событие лета

В Миассе (Челябинская область) на курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль живой музыки «Уральский рубеж-2022» - атмосферный и веселый open air в лучших традициях предыдущих фестивалей.

Российский рок-фестиваль «Уральский рубеж» в течение семи лет - с 2007 по 2014 год – проходил в Миассе на берегу озера Тургояк на территории курорта «Солнечная долина». Участниками фестивалей прошлых лет были легендарные группы «Воскресенье», «Пикник», «Алиса», «Ария», «Король и Шут», «Наив», «Кукрыниксы», «Настя», «Чёрный Кофе», «Монгол Шуудан», «Би-2», «Ляпис Трубецкой», «Noize MC».

«В этом году, спустя почти десять лет, мы решили вернуть «Уральский рубеж» на его родину, - отметил идейный вдохновитель фестиваля Гарри Ананасов. - У музыки нет формата, поэтому фестиваль объединяет в себе популярные направления нового рока, а также старую добрую классику».

В эти выходные, 27 и 28 августа, на сцене выступило около 50 российских рок-групп. Гостями и хедлайнерами мероприятия стали «Черный кофе», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Томас», «Лампасы» и многие другие. География музыкантов очень широка: Москва, Нижний Новгород, Пермь, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Миасс, Самара, Саратов, и это не полный перечень.

Девиз фестиваля «Уральский рубеж: VoZрождение» звучал, как «самое душевное событие этого лета». И действительно, мероприятие прошло в очень теплой, уютной атмосфере.

Поделиться

Музыканты разных направлений на протяжении всех трех дней фестиваля по-настоящему радовали гостей. На сцену выходили как профессиональные музыканты, так и те, для кого это занятие не является основной работой.

Группа «Russian vodka» из Екатеринбурга исполняла каверы песен группы «Коррозия металла» и делала это с явным удовольствием.

«Мы играем эти песни для своего удовольствия. В этом проекте мы поем песни, которые нам нравятся, но чужие. Мы обычные люди: днем - на работе, вечером - на репетициях, в выходные - на концертах. Вот сегодня (в пятницу) пришлось с работы убежать, чтобы приехать в Миасс на концерт», - рассказал солист группы Валерий Негруца.

Вечером в пятницу хедлайнером выступал Дмитрий Варшавский и группа «Черный кофе». Некоторые зрители приехали на фестиваль только для того, чтобы познакомиться с музыкантами и послушать любимую группу.

«Дмитрий Варшавский для меня был практически кумиром в свое время, мне очень нравились его песни. Мне было интересно с ним познакомиться, – отметил гость фестиваля Талгат. – Повезло стать водителем группы и познакомиться с Дмитрием поближе. Дмитрий не любит тусовок. Впечатление – хорошее. Человек открытый. Всем, кто подходил к нему сфотографироваться или за автографом, – пожалуйста! А музыка стала еще тяжелее и немножко медленнее».

Сам Дмитрий Варшавский признался, что история взаимоотношений с фестивалем «Уральский рубеж» у его коллектива очень длинная и добрая. Уходит в самое начало фестиваля. С тех пор «Черный кофе» выступал практически на каждом.

«Большая разница для нас - выступать на закрытой или открытой площадке. Такой большой звук, который мы играем, он раскрывается хорошо на улице – в помещении ему тесно. Поэтому для нас такие площадки – самое лучшее с точки зрения звучания. На «Рубеже» каждый раз по-разному и каждый раз - хорошо. Хорошо со всех сторон: и атмосфера, и организация. Обязательно и с удовольствием приеду езще», - пообещал Дмитрий.

Погода балует южноуральцев не по-августовски жаркими деньками. Видимо, все стараются насладиться погодой – выехать на природу, искупаться и позагорать. Может быть, поэтому фестиваль был не настолько массовым, как восемь лет назад. А может быть, просто люди отвыкли. Но это не помешало «Уральскому рубежу» прекрасно отзвучать в течение всех трех дней.

Поделиться

Фоторепортаж мероприятия смтрите тут.