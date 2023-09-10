Уральский «вестерн»: на реке Кабанке

Русские люди осваивали территорию современной Челябинской области, двигаясь вверх по течению рек, которые впадали в Тобол. При продвижении по реке Миасс были основаны крепости Челябинск и Чебаркуль. При движении по реке Уй - Троицк, а на месте впадении Увелки - крепость Нижнеувельская.

В реку Увелка впадает река Кабанка. Поднимаясь по этой реке, русские люди селились на новых землях.

Рассмотрим историю села Кочкарь, которое стоит на этой реке. Основной целью поселенцев являлась возможность растить хлеб, держать скотину и жить свободной жизнью. Всеми правдами и неправдами они бежали из центральных областей России за свободной и счастливой жизнью. Государству было выгодно, чтобы люди обживали эти земли, поэтому им прощали некоторые их прегрешения перед законом. Чтобы как-то узаконить положение, их стали записывать в казаки Оренбургского казачьего войска. Молодые казаки проходили службу в крепостях. В случае войны казаки должны были быть готовы к быстрой мобилизации. При этом они должны были иметь оружие, обмундирование и лошадей. То есть это были постоянно готовые воинские подразделения. В станицах было определённое самоуправление. Серьёзные дела решали на общем собрании (круге). Для решения текущих дел избирался станичный атаман. В его обязанности входила организация смотров и учений казаков станицы, а также подготовка детей и молодёжи к службе. Кроме этого, казаки должны были обеспечивать крепости провиантом, в частности, сеном. Земли было много, и поэтому казаков это устраивало.

Вернёмся в село (станицу) Кочкарь. Рядовой казак Родион Фомин - один из первых жителей этого села. Дом его был поставлен на берегу реки, там, где в Кабанку впадала речка Качкарка. У него было семеро детей. Старший сын уже служил в Чебаркульской крепости. Младшие были с ним и помогали на полях и по дому. Ерема - один из сыновей Родиона - был очень любознательным и непоседливым. Его заинтересовали разноцветные камни на дне речки Качкарки. Он набрал этих галек и показал отцу. Здесь были белые и прозрачные гальки кварца, чёрные – агата, но особенно интересен был жёлтый камень. Вообще-то это был даже не камень. Это был небольшой самородок золота.

- Где ты это нашёл? – спросил его отец. - Пойдём, покажи мне это место,

Они пошли на речку. Родион пробовал загребать песок со дна. Крупных самородков не было, но в песке можно было увидеть мелкие песчинки золота. Походив вдоль речки, отец и сын всё же сумели найти самородок величиной с горошину. С этими находками Родион отправился к станичному атаману.

- Золото - это хорошо, но учти, что, как только об этом узнают, мы сразу получим наплыв всякой шушеры к нам. Они перероют всё вокруг. Где будем сеять, пасти скот, косить сено? Так что ты пока молчи об этом, - таков был вердикт, вынесенный станичным атаманом.

Поздней осенью Родион решил поехать к сыну. Летом он с сыновьями, помимо обычных крестьянских работ, занимался промывкой песка на Качкарке. Он приспособил большую тарелку, в которую засыпал песок, и в потоке речной воды смывал легкий песок, а на дне оставались песчинки золота. Эти песчинки он собирал при помощи кусочка бараньего жира. Золото прилипало к жиру, а простой песок оставался в тарелке.

Прибыв к Чебаркульской крепости, Родион нашёл золотоскупку, так как неподалёку находились прииски на реке Миасс. В скупке посмотрели на золото, которое привёз Родион, взвесили его. Оказалось - 25 золотников (это чуть больше 100 граммов). Песок принимали по 15 копеек за один золотник. В результате он получил три рубля восемьдесят копеек. Это была довольно приличная сумма для тех времён. Родион зашёл в трактир пообедать. К нему подсел мужик и стал расспрашивать его, откуда он и кто такой. Он честно всё рассказал.

Родион встретился с сыном и дал ему 50 копеек на мелкие расходы. Купил необходимые мелочи для дома, а также подарки жене и детям, а потом отправился в обратный путь.

Через несколько дней в станице появились мужики со специфическим оборудованием для добычи рассыпного золота. Они пробовали мыть песок на местных реках, но их попытки были неудачны. Родион с сыновьями промыл не один пуд песка по Качарке и Кабанке. Эти охотники за золотом отправились дальше. На прекращение работ повлияло и предупреждение от станичного атамана.

В 1844 году царь Николай 1 издал указ, по которому разрешалась и даже поощрялась разработка золота на казачьих землях. Севернее Кочкаря были выходы на поверхность скальных пород. В этих породах встречались кварцевые прожилки с вкраплением золота. Добывать это золото было труднее, чем рассыпное. И уже к концу 19 века на многих из этих выходов скальных пород появились шахты, так как эти жилы кварца уходили вглубь земли. Золото стали добывать пудами. Сейчас глубина разработки этих жил достигла 700 метров. И золото добывают до сих пор.