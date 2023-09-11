Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме

В Челябинске за прошедшую неделю тепло пришло в 72 социальных учреждения, в большинстве случаев это детские сады и лечебные организации.

Как отметил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11 сентября, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, отопление в соцучреждениях было включено по заявкам.

По его словам, с сегодняшнего дня Уральское управление Ростехнадзора выходит на проверку готовности города к отопительному сезону.

Все 30 теплоснабжающих и теплосетевых организаций Челябинска предоставили необходимые документы в городскую комиссию УЖКХ, замечания получили 23 из них. В настоящее время полученные замечания устраняются.

«По потребителям: из 794 объектов сдали документы 770. Акты готовности к зиме получили 594 из них, остальные либо получили замечания, либо находятся на проверке», - отметил Александр Астахов.