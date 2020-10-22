Урбанист «похвалил» челябинские власти за «очередной архитектурный прорыв»

Урбанист Лев Владов «похвалил» челябинские власти за «очередной архитектурный прорыв», выразившийся в появлении запрещающих наклеек на гранитных лестницах перед драматическим театром, в непосредственной близости от администрации города.

Таблички с запретами для любителей велосипедного и самокатного экстрима любящий крепкое словцо урбанист назвал бесполезными и «вырвиглазными». По мнению Льва Владова, «получилось максимально уродски». Еще больше его интересует вопрос, почему наклейки появились, а нормальный пандус – нет.

«На гранитных крышках (кстати, какую функцию они выполняют?) сделали ступеньку против райдеров. Причём, видно, заморочились. А человеческий пандус пока не сделали. Как родителям с коляской пользоваться спуском в 40 градусов наклона? Может, вместо ступеньки на этой плите нужно было поставить перила? Мозг, нужен мозг!», - констатировал урбанист.

Пост о наклейках появился вчера, 21-го октября, около семи вечера. Менее, чем за сутки, он собрал 17 тысяч просмотров, богатый «урожай» из нескольких сотен «лайков» и вызвал у подписчиков большое желание высказаться: под постом – десятки ехидных и даже саркастических комментариев.