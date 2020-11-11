Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны

Урбанист Лев Владов сравнил центр Челябинска с умершей провинцией и раскритиковал подход городских властей к благоустройству мегаполиса.

Как показали десятки комментариев под последним постом урбаниста в его сообществе в ВКонтакте, жители южноуральской столицы с ним солидарны: Челябинск заслуживает лучшего.

«Я хочу заявить о неполном служебном соответствии руководителей дорожного направления в Челябинске. Они - плохие менеджеры, и не отвечают требованиям, которые предъявляют горожане к жизни в мегаполисе.

О чём можно разговаривать, если даже культурный центр города выглядит, как умершая провинция? Я считаю, что брошенные разрытые тротуары - это не наш уровень. Я уверен, что в Челябинске утрачены менеджерские компетенции по управлению улично-дорожной сетью. Я считаю, что дорожным комитетом должен управлять человек из Москвы или из Тюмени, чтобы он принёс в Челябинск новую культуру работы. Больше никого нельзя брать из Челябинской области - у них нет опыта, знаний и насмотренности.

Челябинску нужен обмен опытом с другими городами на уровне управленческих компетенций. Люди из родного колхоза не способны сделать «не колхоз», если они никогда не выезжали из него», - уверен Лев Владов.

Свой пост он сопроводил серией фотографий, сделанных в центре Челябинска. Увы, но облик областного центра действительно далек от идеального.

Горожане очень бурно обсуждают состояние современного Челябинска, находя его плачевным. Тема, которую урбанист поднял вчера вечером, десятого ноября, привлекла к себе внимание большого числа жителей южноуральской столицы: 17 тысяч просмотров, около 130-ти «лайков», более сотни комментариев - критических. Челябинцы обозначают проблемы, с которыми, по их мнению, власти не справляются, и предлагают местным чиновникам ознакомиться с опытом более прогрессивных муниципалитетов, пригласить на работу иногородних специалистов.

Одна из участниц обсуждения данной темы даже предложила создать всероссийскую антипремию дорожного ландшафта города и выдвинуть Челябинск на первое место, а главного дорожника – наградить медалью за «особое уродование нашего города».

О том, что Челябинск плохо, некачественно убирают, пишут многие горожане.

К слову, неделей ранее Лев Владов в своем сообществе поднимал проблему грязных улиц рядом со стройкой, что, по его словам, совсем не норма.

«Это нарушение, которое карается штрафом для застройщика. На каждой стройке должен быть пост мойки колёс», - подчеркнул урбанист.

Он отметил, что, помимо СНиП, в Челябинске есть местный закон - правила благоустройства, где написано следующее: «Строительные площадки в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию города».

«Здоровый город нужно начинать с чистоты. Мне кажется, следить за стройками для администрации не так уж и сложно — их немного, они все на виду, ответственные лица хорошо знакомы с мэром. Все стройки может проинспектировать один человек из администрации за полдня. На основании увиденного можно выдать предписания. Очевидно, что, если не наказывать безответственного застройщика рублём, ситуация не изменится.

Мегаполис живёт каждый день. Он не должен прощать хамство, ждать «завершения строительства» и терпеть. В развивающемся городе стройка идёт всегда. Но это не значит, что люди должны жить в дерьме», - заявил Владов.