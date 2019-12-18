Уроженец Челябинска в испанском Сан-Себастьяне накормил Юрия Дудя обедом

Уроженец Челябинска Дмитрий Модестов стал одним из героев проекта «ВДудь». Ведущий популярного интернет-шоу Юрий Дудь заехал к нему в гости во время путешествия по странам Европы.

С челябинцем, который в начале 21-го века открыл за бугром ресторан «Базилио», Дудь встретился в одной в городе гурманов Сан-Себастьяне.

Дмитрий Модестов, владелец и шеф-повар ресторана, познакомил гостей с испанской кухней, правда не в стенах собственного заведения. В программе Дудя показали лишь «Такатак» Модестова (кухню бара).

Как пишет «КП-Челябинск», в Испании Дмитрий уже семь лет. Он рассказал Юрию об особенностях менталитета испанцев и о путешествии в сибирский Нерюнгри.