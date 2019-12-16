Ушел из жизни легендарный южноуралец, патриарх журналистики Михаил Ненашев
Общество
Сегодня, 14:01

Журналист, публицист, учёный-историк, экс-председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев скончался на 91-году жизни в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Михаил Ненашев родился в Варненском районе Челябинской области и не забывал свою малую родину.

Михаил Ненашев с отличием закончил исторический факультет Магнитогорский государственный педагогический институт, аспирантуру Ленинградского планово-экономического института. Доктор исторических наук.

Работал в Магнитогорском горно-металлургическом институте, Магнитогорском горкоме КПСС, в Челябинском обкоме КПСС, в ЦК КПСС.

В течение восьми лет (1978-1986 годы) был главным редактором газеты «Советская Россия». Был председатель Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председателем Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).

В ноябре 2019 года патриарху журналистики Михаилу Ненашеву исполнилось 90 лет. «Я живу давно. Кто-то из великих сказал, что в России надо жить долго. Я подумал – для чего? Наверное, для того, чтобы понимать, что происходит, понимать, куда идет Россия», - рассказывал Михаил Ненашев в интервью журналисту «Урал-пресс-информ».

До последних своих дней он участвовал в различных мероприятиях, связанных с журналистикой и издательским делом, в подготовке молодых журналистских кадров. В интервью Михаил Ненашев высказал свое мнение о современной журналистике, отношение к печатным изданиям, Интернет-СМИ, телевидению.

Михаил Ненашев обозначил также свою точку зрения на независимость нынешних СМИ: «Вот говорят – нет независимой, свободной журналистики, но свободной от кого, от чего? Есть такой принцип, который действен во все эпохи и времена: «Хочешь быть свободным – будь им!» А если ты только тогда свободен, когда тебе разрешат, какой же ты тогда свободный, какой же ты журналист?».

Михаил Ненашев поделился своим видением, чему надо учить будущих журналистов «Научить писать нельзя. Нужно научить вглядываться и понимать, что происходит в жизни, научить любопытству, интересу к жизни, научить тому, чтобы утверждать свои идеи, свои мысли».

Прощание с Михаилом Ненашевым и похороны пройдут 17 декабря в 10 часов на Троекуровском кладбище.

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