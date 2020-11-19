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19.11.2020 16:07
Ушёл из жизни известный археолог, профессор ЧелГУ Геннадий Зданович

Сегодня, 19 ноября, на 83-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Челябинского государственного университета, заместитель директора по научной работе историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович. С его появлением на Южном Урале взяла своё начало мощная археологическая школа, одна из экспедиций которой в 1987 году открыла протогород Аркаим.

Свой день рождения Геннадий Борисович праздновал вместе с днём рождения ЧелГУ – 4 октября, и был принят на работу в университет за два месяца до его официального открытия.

Он родился в 1938 г. в г. Махачкала (Дагестан). После окончания школы и алма-атинского кинотехникума до 1961 г. работал киномехаником. Его путь в археологию начался в 1962 г. с поступлением на исторический факультет Уральского государственного университета. В студенческие годы он начал работать в университетской лаборатории археологических исследований под руководством одного из крупнейших советских археологов Владимира Федоровича Генинга. Тогда же он принимал участие в археологических экспедициях по территории Урала, получал свой первый полевой опыт.

В 1966 г. Геннадий Борисович окончил университет и уехал в г. Петропавловск, где начал преподавать в Петропавловском государственном педагогическом институте и работать научным сотрудником Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея. В 1967 г. начинает полевые исследования организованная им Северо-Казахстанская археологическая экспедиция. Уже в первые годы работы экспедиция обнаружила памятники неизвестной до этого культуры бронзового века, которая впоследствии получила название «петровской».

Геннадий Зданович разработал и внедрил новый в отечественной науке метод раскопок многослойных поселений эпохи бронзы широкими площадями с построением стратиграфических колонок.

Он работал в Челябинском государственном университете с его основания. Здесь он организовал несколько археологических подразделений. В стенах университета стала складываться своя археологическая школа – не академическая, а научно-образовательная, уникальный формат. Впоследствии ученики Геннадия Борисовича немало сделали для мировой науки, и сегодня продолжают проводить значимые для всего мира исследования.

С именем профессора Здановича связаны десятки значимых открытий, которыми гордится Россия и признаёт международное научное сообщество. Среди них – одно из величайших в ХХ веке – укреплённое поселение Аркаим, на основе которого сегодня учёными всего мира строятся многочисленные научные теории и новые исторические концепции.

«Археология – это больше, чем профессия, это образ жизни, – говорил Геннадий Борисович. – Я не представляю себе лета без археологической экспедиции. Это наука о жизни, о том, как нужно делать вещи и идеи. Археология даёт чувство сопряжённости с пространством времени. Считается, что продолжительность одного исторического поколения 25 лет. Это значит, что от людей Аркаима нас отделяет не так много – всего 150–160 поколений. А мы такие другие… Или же нет? Одна из тем археологии – поиски человеком гармонии с природой, и в этом её смысл для создания будущего. Археология на Урале сделала только первые шаги. Все открытия впереди...»

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Челябинского государственного университета выражают глубокое соболезнование родным и близким Геннадия Борисовича, его коллегам и ученикам.

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С начала пандемии переболели ковидом порядка 400 педагогов Челябинской области
16.11.2020 11:43
Обновленная транспортная развязка Челябинска с лицом Юрия Гагарина
16.11.2020 11:28
Россиян стали чаще увольнять из-за активности в соцсетях
16.11.2020 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено 210 случаев ковида
16.11.2020 11:18
Седьмой митинг: Городской бор Челябинска нуждается в нормальном финансировании и уходе
16.11.2020 11:04
Ремонт в больнице Челябинска, где произошел взрыв кислородной станции, завершат на следующей неделе