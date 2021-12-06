Условия жизни косолапого Малыша из придорожного кафе проверили надзорные ведомства

Условия жизни бурого медведя по кличке Малыш, живущего при придорожном кафе между городами Сатка и Бакал Челябинской области, проверили специалисты региональных управлений Росприроднадзора Россельхознадзора. Проверка показала: с косолапым все в порядке, он вот-вот впадет в спячку.

Выездное обследование было организовано специалистами двух надзорных ведомств после обращения в Росприроднадзор местной жительницы, которая рассказала о возможном жестоком обращении и ненадлежащем содержании медведя в придорожном кафе «Берлога», расположенном на 1964-м километре трассы М-5. Побывав на месте, проверяющие пришли к выводу: нарушений ветеринарного законодательства при содержании мишки нет.

Как напомнила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, Малыш живет в вольере рядом с кафе около полутора десятилетий.

«Условия его содержания соответствуют нормам: вольер закрытый, установлен на бетонный фундамент и имеет крепкое металлическое ограждение. Уборка вольера производится регулярно, два-три раза в неделю. Рацион питания животного состоит из каш на мясном бульоне, овощей и фруктов, каш с добавлением рыбной муки и различных лакомств», - рассказала Татьяна Нахтигаль.

На момент приездов инспекторов Малыш вовсю готовился к зимней спячке, однако все же вышел из своего укрытия, благодаря чему специалисты смогли как следует рассмотреть косолапого. Ветеринар констатировал, что внешних признаков заболеваний не замечено: мишка упитанный, шерсть густая и блестящая, глаза и нос чистые, без выделений.

«По итогам выездного обследования было сделано заключение: животное клинически здорово, условия содержания удовлетворительные, нарушений ветеринарного законодательства не установлено», - отметила Татьяна Нахтигаль.

Напомним, у Малыша есть собственная группа в ВКонтакте, где четвертого декабря появился пост о том, что проверки, проводимые из-за жалоб «сердобольных» граждан, мешают косолапому уснуть.

В 2022-м году в жизни медведя – хочется верить - ожидаются приятные перемены. Жительница Сатки Людмила Исламова, волонтер фонда «Открытое сердце», принимающая в судьбе Малыша живое участие, ранее рассказывала, что фонд содействия развитию Саткинского муниципального района готов выделить денежные средства для обустройства под нужды косолапого территории у кафе площадью 900 квадратных метров, с бассейном и смотровой площадкой.