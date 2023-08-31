31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
31.08.2023
Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
31.08.2023
В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
31.08.2023
В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле
Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
31.08.2023
Новые попытки ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Брянской области и Крыму
30.08.2023
ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)
29.08.2023
Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем
29.08.2023
Пресечена попытка атаки украинскими беспилотниками в Тульской области
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023