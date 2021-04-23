В 2021 году в Челябинской области откроют пять центров амбулаторно-онкологической помощи

В 2021 году в Челябинской области будет открыто пять центров амбулаторно-онкологической помощи.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гех на брифинге.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, были открыты два центра. Они показали хорошие результаты работы, высокую выявляемость онкологических заболеваний», - сообщила Ирина Альфредовна.

В 2021 году появится еще пять центров амбулаторно-онкологической помощи. Один из них будет открыт на базе филиала ОКБ №3 на улице Островского в Челябинске, где до настоящего момента действовал ковидный госпиталь и теперь лечебное учреждение вновь возвращается к плановой помощи. Помимо онкоцентра, будет развернуто отделение кардиологии и терапии.

Зеленый коридор две недели

Сегодня в структуре смертности новообразования занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. «Заболеваемость онкологией за прошлый год снизилась впервые за пятилетний промежуток времени», - констатировала Ирина Гехт. Действует «зеленый коридор» по направлениям на лечение в течение двух недель. «Я думаю, результаты эффективности работы центров мы почувствуем уже в этом году», - отметила первый вице-губернатор.