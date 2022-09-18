В 2022 году Челябинская область недосчиталась более 20 тысяч первоклассников – порядка 7-8 лет назад их родители приняли решение прервать беременность.

В субботу, 17 сентября, несмотря на дождливую погоду, в Челябинске состоялась масштабная акция «Они могли бы пойти в школу».

Как отметили организаторы, во время проведения акции дождик то усиливался, то прекращался, а у них возникало ощущение, что это само небо плачет о тех, кто не пошёл в этом сентябре в первый класс и уже никогда не откроет свой первый учебник.

Горожане, оказавшиеся в этот день на набережной реки Миасс, увидели инсталляцию из пустых детских пар туфелек и босоножек, стоящих у листочков с подписями: «Я могла бы стать врачом», «Я был бы хорошим другом». Кого-то это заставило задуматься, как горько становится от осознания непоправимых ошибок.

«Если вы не находите в себе сил воспитать ребёнка, то не отнимайте у него жизнь, просто родите его и отдайте в детский дом, - сказал Евгений Дорохов, председатель Челябинского отделения общества «Царьград». - Многие состоятельные верующие люди, у которых нет детей, ждут годами очереди, когда им дадут возможность усыновить новорожденного ребёнка. Подарите своему ребёнку единственный подарок, самый ценный – это жизнь, остальное ему смогут дать другие люди».

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, на мероприятии «С.П.А.С.-консультанты» организовали концерт с участим детских коллективов в поддержку защиты жизни до рождения.

Выступления еще раз показали, сколько радости и счастья способен дарить ребёнок. Как могли бы задорно станцевать или спеть трогательную песню про маму неродившиеся ребята. Дети своими талантами призывали взрослых прекратить эту несправедливую войну с хрупкой маленькой Жизнью.

Одна из консультантов С.П.А.Са Любовь Иванова с сыном Колей исполнили трогательную песню про маму, от которой плакали все. «Беременная женщина, решившаяся на аборт, на самом деле не хочет совершать его, но она не чувствует поддержки близких. Наша задача в этот момент стать её близкими людьми, протянуть ей руку помощи: при необходимости дать кров и содержание, в виде материальной поддержки после рождения ребёнка, моральной, помощи в нахождении с младенцем», – рассказывает психолог-консультант Ольга Зотова.

Спикеры рассказали о всевозможных вариантах помощи беременным женщинам, стоящим перед репродуктивным выбором, делились адресами, куда можно обратиться мамам с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Служба помощи С.П.А.С. консультирование - служба доабортного социального консультирования. Она действует при Одигитриевском женском монастыре по благословению митрополита Челябинского и Миасского Никодима. В рамках федеральной благотворительной Программы «Спаси Жизнь» социальные работники проводят консультации/беседы с кризисными беременными, стараясь сохранить зародившуюся жизнь. Женщинам оказывается психологическая и социальная помощь.

Телефон круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-100-30-70.