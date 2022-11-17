17.11.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
17.11.2022
Южноуральцы «зарабатывают» на старом оружии
17.11.2022
Владельцев клубов и ресторанов Челябинской области призвали позаботиться о безопасности гостей
17.11.2022
Сергей Миронов призвал найти управу на «арийских гробокопателей» из Народного Союза Германии
17.11.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» снова пытался выйти из СИЗО
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
02.11.2022
В связи с предстоящим праздником изменится порядок курсирования электричек на ЮУЖД
01.11.2022
Акция «Внимание, переезд!» стартовала на ЮУЖД
30.10.2022
Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Челябинскую область 30 ноября
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022