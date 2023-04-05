05.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
05.04.2023
Жители Чебаркуля смогут заниматься спортом в комфортных условиях
05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
05.04.2023
В Челябинске в выходные закроют движение 19-го троллейбуса по Бажова и Танкистов
05.04.2023
В Челябинской области клещи начали охоту на южоуральцев
В 22 муниципалитетах Челябинской области установлен третий класс пожарной опасности
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023