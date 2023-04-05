В 22 муниципалитетах Челябинской области установлен третий класс пожарной опасности

В Челябинской области в 22 муниципальных образованиях установили третий класс пожарной опасности. В одном районе введен особый противопожарный режим.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, третий класс пожарной опасности установлен в Аргаяшском, Ашинском, Верхнеуральском, Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Сосновском, Увельском, Уйском, Чебаркульском, а также в Верхнеуфалейском, Карабашском, Кыштымском, Миасском, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Усть-Катавском, Южноуральском городских округах.

Кроме того, с третьего апреля на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. Он действует до особого распоряжения, сообщает районная администрация. На территории остальных муниципалитетов установился первый и второй класс пожарной опасности.

Как пояснили в Главном управлении лесами области, класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды - показатель возможности возникновения лесных пожаров в зависимости от погодных факторов (ветер, температура воздуха, осадки)

Введено пять классов. Третий класс пожарной опасности характеризуется возникающими интенсивными природными пожарами, которые выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний. Четвертый и пятый класс - соответственно высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Накануне было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 13,57 гектара на территории Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского и Шершневского лесничеств, отметили в ГУ лесами.

На сегодняшний день действующих лесных пожаров нет.

Как уточнили в ГУ МЧС области, в настоящий момент ведется тушение ландшафтных пожаров в Аргаяшском и Троицком районах.