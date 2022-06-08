В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное пространство для отдыха - дворовую территорию по адресу: проспект Ленина, 30 благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, новая территория отдыха была создана здесь всего за месяц. На месте заброшенных гаражей появились детская и баскетбольная площадки, для любителей активного отдыха установили уличные тренажеры. Пешеходные тротуары замостили плиткой, а проезды и парковочные карманы заасфальтировали.

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Большое внимание уделили в этом дворе и озеленению: здесь высадили молодые липы, ели и кедры, которые хорошо прижились, часть деревьев уже зацвела.

«Кстати, теперь у жителей будет даже собственный лед. В зимний период управляющая компания на месте спортивной площадки зальет каток», - рассказали в администрации Челябинска, напомнив, что в общей сложности в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Южного Урала благоустроят 63 дворовые территории.