В центре Челябинска ограничено движение

В Челябинске движение по улице Володарского частично закрыто. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Для проведения работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения до 20:00 часов 15 сентября закрыто движение транспорта по улице Володарского на участке от дома N 30 до дома N 32. Работы ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.