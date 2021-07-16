В центре Челябинска построят новый квартал по проекту Артемия Лебедева

Студия дизайнера Артемия Лебедева по техзаданию ООО УК «ФишерГрупп» создала проект по строительству нового квартала в центре Челябинска. Публичные слушания назначены на 19 августа.

«В центре Челябинска располагается один из старейших городских районов. Его населяют 100 тысяч человек, а его площадь — 44 квадратных километра. Сейчас там находится рынок, который производит удручающее впечатление. Однако скоро на его месте появится прекрасный комплекс, который станет точкой притяжения горожан — квартал “1736”», - описывают проект дизайнеры.

Название квартала «1736», как ни удивительно, отсылает к году основания Челябинска.

Речь идет о квадрате улиц Труда, Российской, Маркса и Красноармейской.

Квартал планируют построить с развитой инфраструктурой: технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом на 20 мест и подземной автопарковка в два уровня до 220 машино-мест. В проекте есть и многоквартирный 32-этажный дом с объектами торговли, помещениями гостиничного обслуживания и двухуровневой подземной парковкой. Появится и апарт-отель с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, фитнес-клуб, административные здания - также с торговыми помещениями и центром культурно-досуговой деятельности, в том числе для детей.

Отдыхать можно будет даже на крышах.

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Изнутри комплекс свободен от машин. Помимо этого, здания будут объединены крытым надземные переходом, чтобы посетители и жители могли свободно перемещаться между ними. При этом сохраняется проезд для пожарных и обслуживающей техники.

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С точки зрения архитектуры дизайнеры проекта ориентировались на соединение исторической архитектуры центра города с современной высотной застройкой. Вдохновлялись историческими постройками, текстурой малахита, добывающегося недалеко от Челябинска, и космическими кораблями, что, по словам дизайнеров, олицетворяет преемственность истории и архитектуры.

В отзыве ООО УК «ФишерГрупп» положительно отметили стиль проекта, архитектуру, название. В качестве недостатков назвали цену и сроки исполнения заказа. Сама компания «ФишерГрупп» займется только возведением технопарка и жилых зданий.

Проект был готов уже в сентябре 2020 года, но публичные слушания пройдут только 19 августа текущего года.

Напомним, Артемий Лебедев посещал Челябинскую область на прошлой неделе. Дизайнер посвятил ряд постов Челябинску: водосточным трубам, реконструкции храма на Алом поле, скульптурам из песка.

Встретился с Артемием Лебедевым и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем инстаграме губернатор назвал мнение эксперта, который путешествует по стране, полезным. Также Алексей Текслер выразил надежду на реализацию множества совместных проектов по всему региону.