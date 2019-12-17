В центре Челябинска установят памятник Габдулле Тукаю
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В Центральном районе Челябинска установят памятник великому татарскому народному поэту, литературному критику, публицисту, общественному деятелю и переводчику Габрилле Тукаю (1886-1913).
Инициатором создания мемориала выступил конгресс татар Челябинской области. Идею, озвученную представителями региональной общественной организации, поддержали депутаты городской думы Челябинска. Сегодня, 17-го декабря, народные избранники единогласно проголосовали за возведение памятника Габдулле Тукаю.
Скульптура из бронзы на гранитном постаменте появится в сквере около дома №21 по улице Воровского.
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