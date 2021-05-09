В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики

В Челябинске девятого мая на площади Революции состоялось торжественное построение челябинского гарнизона в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1700 человек и более четырех десятков единиц техники.

Погода в день Великой Победы благоприятствовала участникам и зрителям. Хотя и было облачно, но солнышко хорошо прогревало воздух, ни дождь, ни ветер не мешали просмотру.

На главной площади города собрались тысячи горожан с детьми. Почётными участниками и зрителями парада традиционно стали ветераны Великой Отечественной войны, те, кто семь с лишним десятилетий назад отстоял свободу и независимость нашей страны. К своим почетным местам на трибуне фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашизма сопровождали солдаты реконструированного взвода в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

На трибуне участников Парада приветствовали губернатор Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, сенаторы, руководители региональных управлений силовых структур и командиры дислоцирующихся в области военных подразделений.

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Великой Победы. Свою поздравительную речь губернатор, как и в предыдущие годы, готовил сам, предпочитая говорить не заранее заготовленный пресс-службой текст, а своими словами, идущими от всего сердца.

«День Победы - это священный праздник для каждого из нас. Символ бессмертного подвига народа, победившего фашизм. С самых первых дней войны наша страна единым фронтом – боевым и трудовым – поднялась на защиту своей земли. В день начала войны прозвучало пророческое предупреждение всем врагам на все времена: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»! – сказал в приветственном слове губернатор. - Невероятной ценой, не жалея ни сил, ни жизни, люди отстояли свободу и достоинство нашей Родины. Подарили мирное небо последующим поколениям».

Глава региона напомнил об огромном вкладе, который внесли в Великую Победу фронтовики-южноуральцы. Они пополнили ряды Красной армии и с честью защищали Родину в тяжелейших боях. Больше трети из них остались на полях сражений.

В тылу жители городов и сел области ковали Великую Победу, работая, не жалея сил, под девизом: «Все для фронта, все для победы!». Указом Президента за значительный вклад жителей в достижение Победы два города области - Челябинск и Магнитогорск - в числе первых в стране были достоены почетного звания «Город трудовой доблести».

«Война затронула каждую семью, переломала человеческие судьбы. И поэтому Девятое мая отзывается в наших сердцах одновременно и гордостью, и скорбь, - подчеркнул Алексей Текслер. - С вечной благодарностью мы будем помнить Поколение Победителей, беречь ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей погибших фронтовиков, живущих среди нас. Чем дальше та страшная война, тем крепче народная память о ней. А память о Победе, о том майском дне сорок пятого года, будет жить всегда. Наша задача – передать эту память нашей молодёжи, нашим детям. Воспитать детей патриотами, любящими свою землю, свою малую родину, свою страну».

Сегодня на главных площадях городов Челябинской области, как и по всей стране, проходят торжественные построения. «В каждой семье вспоминают дедов и прадедов - всех Победителей, от которых мы получили особый дар – свободную страну и мирное небо над головой», - отметил губернатор.

В этом году шествие Бессмертного полка сегодня пройдет онлайн (в 15 часов по местному времени). «Как только позволит ситуация, обязательно сделаем это привычным образом: пройдем по улицам с портретами наших героев», - заверил глава региона.

Алексей Текслер пожелал всем южноуральцам мирной жизни и созидательного труда, здоровья и благополучия родным, всех благ семьям: «Пусть наши дети будут счастливы, а наши ветераны – окружены заботой и уважением. Пусть никогда не прервется живая связь поколений и не угаснет память о великом подвиге нашего народа.»

Затем началось торжественное построение на центральной площади Челябинска. В нем приняли участие более 1700 человек и более 40 единиц техники.

Первыми на площадь вступили знаменные группы Челябинского филиала Военно-воздушной академии, они несли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. За ними следовала рота почетного караула со знаменами трех видов войск: сухопутных, воздушно-космических и военно-морских сил России.

За ними на площадь вступили барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. На базе кадетской школы был создан первый юнармейский отряд в области. Далее следовали барабанщики кадетского корпуса имени Александра Невского школы №45 Челябинска.

По площади прошагал реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны, взвод с копиями вымпелов воинских частей и соединений, формировавшихся в годы войны в Челябинской области, взвод Российского союза ветеранов и взвод специалистов-кинологов со служебными собаками. Во время войны собаки вытащили с полей боев тысячи раненых, нашли миллионы мин и фугасов, участвовали в разминировании сотен городов.

Торжественным маршем прошагали, чеканя шаг, парадные расчеты гвардейского авиационного соединения и второго гвардейского Аршанского Краснознаменного, дважды Ордена Суворова авиационного полка.

В парадном строю прошли колонны Челябинского филиала военного учебно-научного центра военно-воздушных сил России Военно-воздушной академии, курсанты первого факультета подготовки штурманов, второго факультета боевого управления авиации и управления воздушным движением, парадный расчет 90-й гвардейской Витебско-Новгородской Краснознаменной танковой дивизии.

По площади прошли сводные колонные главных региональных управлений МВД, ГУФСИН России, МЧС России по Челябинской области, взводы ветеранских организаций, кадетов, слушателей факультета военного обучения ЮУрГУ.