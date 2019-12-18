В Челябинск летит замминистра МЧС России
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:20

19 декабря в Челябинске пройдет межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Уральского федерального округа. На него приедет заместитель министра МЧС России Илья Денисов. Он откроет в Челябинске новое пожарно-спасательное подразделение.

В открытии межрегионального сбора примут участие заместитель министра МЧС России Илья Денисов, руководители органов исполнительной власти, начальники главных управлений МЧС России, а также представители взаимодействующих структур. В ходе пленарного заседания они подведут итоги деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Уральского федерального округа в выполнении мероприятий гражданской обороны в 2019 году и поставят задачи на 2020 год.

По его окончании заместитель министра МЧС России Илья Денисов вместе с главой региона Алексеем Текслером примет участие в открытии новейшего пожарно-спасательного подразделения и вручит челябинским огнеборцам сертификаты на современную пожарную спецтехнику.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов и главных управлений «чрезвычайного» ведомства также будут продемонстрированы возможности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Челябинской области. В том числе в рамках практической демонстрации возможностей южноуральских спасателей.

По занавес сбора будут подведены итоги межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и наградят победителей смотров-конкурсов профессионального мастерства – лучшего пожарного, начальника караула, пиротехника, пожарно-спасательную часть, государственную инспекцию по маломерным судам, других профессий и подразделений в системе МЧС России.

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