В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая

В среду, 29 марта, в Челябинск прибыли 16 студентов из Китая для обучения в магистратуре Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Это первая группа студентов из КНР после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как рассказали в международном отделе ЮУрГГПУ, все магистранты - из Хэйлунцзянского научно-технического университета. И это первый подобный случай для практики работы с иностранными студентами ВУЗа. Он напрямую связан с результатами обучения предыдущих студентов из Китая. Отличную рекомендацию вузу дала этой группе их университетский преподаватель и выпускница-аспирантка ЮУрГГПУ Цзюй Чуаньтин.

Магистранты обучались в Китае русскому языку и переводу четыре года. В педуниверситете для них подготовлена программа бакалавриата, а еще насыщенный внеурочный график мероприятий. По словам декана филологического факультета Ларисы Шибаковой, студентов будут знакомить с городом, театрами, они побывают в Областной универсальной научной библиотеке, на выставках, увидят все главные достопримечательности.

«Моя специальность в университете – преподаватель русского языка, а педагогический университет больше всего подходит для моего развития. Поэтому я выбрала педагогический университет для изучения русского языка. Я собираюсь стать учителем русского языка в Китае после окончания аспирантуры», - рассказала 22-летняя Нэн Тяньтянь.

Новые магистранты педагогического университета рассказали, что до прибытия в Челябинск осваивали русский язык и культуру в основном по классической литературе (Достоевский, Пушкин, Лермонтов) и современным российским сериалам, просматривая «Мажор», «Интерны», «Кухня», «Физрук», «Ивановы». Теперь им предстоит усиленная языковая практика, чтобы потом применить все навыки и знания в своей профессии учителя. Они отмечают, что в Китае «потребность в высококвалифицированных русских кадрах на рынке труда по-прежнему велика».

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