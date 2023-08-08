В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года

В Челябинске до конца 2023 года жилье получат 237 детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 105-ти горожанам этой категории предоставят жилье до конца третьего квартала, еще 132-м - до конца четвертого квартала текущего года.

Работу в данном направлении городские власти ведут исходя из объемов финансирования, предоставленных областным бюджетом.

Дети-сироты обеспечиваются жилыми помещениями строго в порядке очередности, в том числе в рамках судебных решений, подчеркнули в мэрии. С 2014 года жилыми помещениями в Челябинске были обеспечены 1053 ребенка-сироты.

В администрации города напомнили, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на однократное предоставление жилья либо на выплату для приобретения жилого помещения в собственность.

Список детей-сирот на получение жилья формирует министерство социальных отношений Челябинской области, оно же предоставляет выплаты.

Заявление о включении в список или о предоставлении выплаты на приобретение жилья нужно подавать в управление социальной защиты населения по месту жительства.