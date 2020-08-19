В Челябинске 41-й автобус станет ходить чаще и по измененному маршруту

В Челябинске 41-й автобус теперь будет ходить чаще и по измененному маршруту. Об этом сегодня, 19-го августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большее, чем раньше, число автобусов ООО «Общественный городской транспорт» решило выпускать на линию в часы пик. Следовать автобусы будут по маршруту «Аэропорт - ДК Строителей - поворот ЧМК».

Маршрут 41-го автобуса теперь проходит по следующим улицам: Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, шоссе Металлургов, Монтажников, автодорога в поселок Береговой, Челябинский электродный завод, дорога на аэропорт.

Первый автобус выходит на маршрут в 5 часов 29 минут, последний – в 21 час 5 минут. По три (вместо двух, как в другие временные промежутки) 41-х автобуса будут выпускать на линию в период с семи до восьми утра, с двух до трех дня и с семи до восьми вечера. С восьми до девяти вечера автобусы этого маршрута не ходят.

С расписанием и новым маршрутом 41-го автобуса можно ознакомиться здесь.