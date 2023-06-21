В Челябинске без разрешения покрасили в ярко-желтый цвет дом на Энтузиастов

В Челябинске без согласования и не по паспорту покрасили в ярко-желтый цвет входную группу жилого здания на Энтузиастов, 12.

Об этом управлению по архитектурно-градостроительному проектированию рассказали жители.

«Отдел дизайна составит акт с нарушениями порядка работ и отправит его собственнику или управляющей компании, которым нужно будет вернуть зданию оригинальный цвет», - сообщили в управлении, специалисты которого отмечают, что желание людей сделать здания более яркими им понятно, однако покраску нужно согласовывать.

Работы с фасадами ведутся только по паспорту фасадов, где в том числе заложено цветовое решение стен, подчеркнули в управлении архитектуры Челябинска.

Перед началом фасадных работ необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с отделом архитектуры и дизайна городской среды по телефону: 263-84-01 или по адресу: улица Воровского, 2 (кабинет 208).