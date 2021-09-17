В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного

В Челябинске на учете в центре занятости населения города в качестве безработных, по данным на 15-е сентября, состояло пять тысяч 727 человек.

«Средняя продолжительность безработицы составляет три месяца», - рассказали в ЦЗН Челябинска.

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения южноуральской столицы составляет на сегодняшний день 0,78 процента.

Работодателями заявлена 18 тысяч 991 вакансия в разных отраслях. Больше всего свободных вакансий - в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение, образование, оптовая и розничная торговля, социальная сфера.

Больше всего Челябинск нуждается в медсестрах, воспитателях, охранниках, менеджерах, поварах, грузчиках, подсобных рабочих, специалистах различных отраслей.