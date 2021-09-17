В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 17-го сентября, состоялась торжественная церемония
17.09.2021

Виктор Рашников заложил первый камень в строительство объектов проекта «Притяжение»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го с
17.09.2021

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В Челябинской области продолжает расти число классов, отправленных на карантин по острой респират
17.09.2021

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Тракторозаводском районе Челябинска в 2021-м году благоустроили три общественных пространства:
17.09.2021

Красота за сто миллионов: жителям Тракторозаводского района подарили два новых сквера и парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 16 сентября, в Челябинской филармонии состоялся звездный концерт, посвященный открытию 85-
17.09.2021

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17.09.2021

В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.09.2021

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.09.2021

При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.09.2021

В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного
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17.09.2021 16:29

В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного

В Челябинске на учете в центре занятости населения города в качестве безработных, по данным на 15-е сентября, состояло пять тысяч 727 человек.

«Средняя продолжительность безработицы составляет три месяца», - рассказали в ЦЗН Челябинска.

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения южноуральской столицы составляет на сегодняшний день 0,78 процента.

Работодателями заявлена 18 тысяч 991 вакансия в разных отраслях. Больше всего свободных вакансий - в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение, образование, оптовая и розничная торговля, социальная сфера.

Больше всего Челябинск нуждается в медсестрах, воспитателях, охранниках, менеджерах, поварах, грузчиках, подсобных рабочих, специалистах различных отраслей.

Автор: Евгения Александрова
безработица
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 17-го сентября, состоялась торжественная церемония
17.09.2021

Виктор Рашников заложил первый камень в строительство объектов проекта «Притяжение»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го с
17.09.2021

Алексей Текслер и Наталья Котова оценили преображение знакового для Челябинска парка имени Тищенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжает расти число классов, отправленных на карантин по острой респират
17.09.2021

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Тракторозаводском районе Челябинска в 2021-м году благоустроили три общественных пространства:
17.09.2021

Красота за сто миллионов: жителям Тракторозаводского района подарили два новых сквера и парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 16 сентября, в Челябинской филармонии состоялся звездный концерт, посвященный открытию 85-
17.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.09.2021 17:23

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17.09.2021 16:47

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17.09.2021 16:29

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17.09.2021 16:12

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17.09.2021 12:23

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Челябинский школьник сообщил о бомбе в супермаркете

15.09.2021 11:01

В челябинском поселке Новосинеглазово на финишную прямую вышел ремонт улицы Лесной

15.09.2021 10:57

В Челябинске школьница выбросилась из окна

15.09.2021 10:56

Врач-инфекционист рассказал о масштабе грядущей волны пандемии COVID-19

15.09.2021 10:36

В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием

15.09.2021 10:28

Челябинск и Магнитогорск объявляет сезон охоты на мусор открытым