В Челябинске будет восстановлено двустороннее движение на улицах Советской и Пушкина.

Власти Челябинска прислушались к просьбам жителей домов по улицам Советской и Пушкина об организации двустороннего движения на участках от Ленина до Труда. Двустороннее движение будет восстановлено. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «После того, как в районе закончится благоустройство, запланировано восстановление двустороннего движения», - сказали в мэрии.

Напомним, 25-го мая, на аппаратном совещании в городской мэрии глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову разобраться в данном вопросе.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», создание на вышеназванных улицах движения только в одну сторону стало частью комплексной схемы организации дорожного движения в Челябинске, которая рассматривалась местными властями в качестве основы для создания в столице Южного Урала интеллектуальных транспортных систем (так называемого «Умного города»).

Местные жители ничего умного в данной инициативе прежней администрации города не усмотрели. Жизнь автомобилистов превратилась в сплошное неудобство - им приходится изрядно покружить по окрестностям, чтобы добраться до дома.

В мае 2019-го года жители Челябинска просили Алексея Текслера, на тот момент временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области, вернуть двустороннее движение на улицы Советскую и Пушкина в Центральном районе. Об этом горожане писали главе региона на его странице в Instagram, отмечая, что на этих улицах небольшой автомобильный трафик. Впоследствии они обращались и к главе города Наталье Котовой.