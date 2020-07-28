В Челябинске будущие курсанты выступят перед представителями вузов минобороны РФ

В Челябинске завтра, 29-го июля, свою физическую подготовку будут демонстрировать кандидаты на поступление в вузы министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Светлана Волкова, минобороны решило провести отбор ребят в регионах их проживания из-за коронавируса - в целях недопущения распространения инфекции (исключение составляют ввузы с летной подготовкой - выбравшие их ребята сдают экзамены на местах).

По словам Светланы Волковой, на Южный Урал, как и в другие территории страны, направлены выездные группы от вузов министерства обороны РФ (кроме предусматривающих летную подготовку), в состав которых входят специалисты по профессиональному психологическому отбору и физической подготовке.

В Челябинске выездные группы (во взаимодействии с военкоматом региона) проведут проверку состояния здоровья и уровня физической подготовки потенциальных курсантов на стадионе имени Колющенко. Ребята пробегут трехкилометровый кросс, стометровку и подтянутся на перекладине.

Результаты, которые продемонстрируют молодые люди, будут учитываться при поступлении (дадут им дополнительные баллы).

Кроме того, всех желающих специалисты проконсультируют о порядке прохождения медицинской комиссии и профотбора при поступлении в то или иное высшее учебное заведение министерства обороны РФ (в России действует 35 военных вузов и их филиалы).

В 2020-м году желание связать свою жизнь с профессией офицера изъявили более 820-ти южноуральцев, в том числе 47 девушек. Каждому из них предстоят вступительные испытания.

