В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга

В Челябинске будут спасть от разрушения историческое здание в центре города – одноэтажный деревянный дом Агрова – Кузнецова, построенный в 80-е годы 19-го века. Здание находится по адресу: улица Цвиллинга, 8.

Проектную документацию на проведение работ по сохранению данного дома, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, разработало ООО «Ретрострой» - ведущий инженер-реставратор ОКН страны, после чего – в январе текущего года – в Санкт-Петербурге была проведена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Флагман», осуществило ее ООО НПЦ «Сибирская Скифия».

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Как отмечают в госкомитете охраны культурного наследия Челябинской области, в настоящее время дом на Цвиллинга, 8 находится в аварийном состоянии. Из-за отсутствия гидроизоляции фундаментов мокнут стены – увлажнению особенно подвергнуты подвальная часть и нижние венцы сруба здания. Кроме того, у здания нет части кровли и водосточной системы, деревянные конструкции сруба в некоторых местах сгнили, отмостка отсутствует либо разрушена.

Проектом предусмотрены демонтаж и изготовление новых рам в соответствии с проектом (древесина внешних рам всех оконных проемов подвала и первого этажа находится в плохом состоянии); реставрация резных наличников, карнизов по чертежам, замена отсутствующих элементов; раскрытие исторических приямков подвальных окон; восстановление водосточной системы с крыши и отведение воды в ливневую канализацию; замена разрушенных и сгнивших участков стен на новые из древесины лиственницы; выполнение отмостки со стороны главных фасадов – тротуарной плиткой, со стороны дворовых фасадов – асфальтобетонной.

Как отмечается в материалах экспертизы, в прошлом дом Агрова – Кузнецова (второй адрес – улица Карла Маркса, 66) стоял на углу улиц Большой и Исетской на дворовом месте №332 в квартале 30. Дворовое место №332 было угловым: восточной стороной оно выходило на улицу Большая, южной - на улицу Исетская, а с севера и запада к нему примыкали соседние дворовые места.

По некоторым данным, дворовое место в середине 19-го века принадлежало

видному городскому чиновнику - титулярному советнику (гражданский чин IX класса) Алексею Алексеевичу Агрову, который имел образование землемератаксатора и составил один из проектных планов Челябинска (в 1864-м году). Агров двадцать лет проработал в городской управе. Кроме того, получил звание потомственного почетного гражданина.

Согласно отдельным источникам, в 1883-м году дом уже был записан на жену титулярного советника - Екатерину Андреевну Агрову.

Одноэтажный жилой дом №8 по улице Большой был угловым: одним фасадом дом выходил на улицу Большая (предположительно, до 1880-х годов – улица Христорождественская), другим - на улицу Исетскую. Дом являлся образцом городской архитектуры начала XX века в стиле эклектики. Он является ярким, звучным, подлинным памятником истории и культуры начала XX века. Тип постройки - купеческий или мещанский дом с гладким фасадом, равномерным ритмом окон и продольным расположением корпуса, вытянутого параллельно трассе улицы.

Как использовался жилой дом бывшей усадьбы И.П. Кузнецова (Цвиллинга, 8 - Карла Маркса, 66), сохранившийся до настоящего времени, на протяжении второй половины 20-го века, неизвестно. Предположительно, и как жилое строение, и (впоследствии) - как общественное здание.

В 30-х годах 20-го века у дома еще сохранились окна в подвальное помещение, а к 1970-м годам почти все они были заложены. На фотографии 1980-х годов окон в подвальное помещение на фасаде уже нет.

«Здание до сих пор сохранило аутентичную фигурную обшивку, а также декоративные элементы: фриз из объёмных гранёных элементов под карнизом, резные наличники и пилястры, фигурные резные кронштейны», - отмечается в материалах экспертизы.