В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе

В Челябинске на два дня ограничат движение транспорта по улице Гончаренко в Ленинском районе. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба мэрии. Проезд будет закрыт вдоль дома № 86 с 8:00 часов 30 июля до 20:00 часов 31 июля. Причина временных неудобств – ремонт теплосетей.

«Для проведения работ по реконструкции участка теплосетей «УСТЭК-Челябинск» открытым способом. Работы ведёт подрядчик ООО «Интерполис»», - отмечается в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.