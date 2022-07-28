28.07.2022
В реке Уй рыбак обнаружил тело женщины
28.07.2022
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
В микрорайоне Чурилово появится новая дорога
27.07.2022
Общественная палата Челябинской области берет на контроль расширение улицы Худякова
27.07.2022
Челябинский депутат выяснила: еще 20 лет назад специалисты советовали не использовать плотину как дорогу, а строить мост
26.07.2022
Новые правила выезда из челябинского посёлка спровоцировали аварии
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022