В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября

В Челябинске пятого июля в 8.00 частично закроют движение транспорта по улице 60-летия Октября.

Под закрытие попадает участок от дома № 1А по улице 60-летия Октября до дома №3А по улице Сталеваров.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, данная мера связана с проведением работ на тепловых сетях.

Движение транспорта на данном участке возобновится после 22 часов 18 августа.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.