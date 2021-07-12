12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
12.07.2021
В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек
12.07.2021
МегаФон будет развивать свою сеть в содружестве с тремя серьезными компаниями
12.07.2021
Избирком заверил списки трех партий на довыборах в Заксобрание Челябинской области
12.07.2021
В Челябинской области в поле нашли боевой снаряд XIX века
12.07.2021
Сегодня в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы
В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек
05.07.2021
В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен
07.06.2021
Безработных в Челябинске стало еще меньше
29.03.2021
Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет
22.03.2021
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021