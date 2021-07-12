В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек

В Челябинске с начала года число безработных уменьшилось более чем на 18 тысяч человек. А за неделю их количество сократилось на 315 горожан.

Такие цифры сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании озвучил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.