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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2021

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12.07.2021 13:42

В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек

В Челябинске с начала года число безработных уменьшилось более чем на 18 тысяч человек. А за неделю их количество сократилось на 315 горожан.

Такие цифры сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании озвучил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Центром занятости населения Челябинска с начала года трудоустроено шесть тысяч 536 человек. По информации федеральной налоговой службы по Челябинской области, количество самозанятых за неделю увеличилось на 471 человек, с начала года - на девять тысяч 332 человека», - отчитался Игорь Постнов.

Автор: Дарья Антонова
безработица
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более сорока челябинских семей, проживающих в новом микрорайоне «Ньютон», еще не знают, в какой ш
12.07.2021

Челябинские чиновники отчитались о ситуации с зачислением малышей «Ньютона» в первые классы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск», установл
12.07.2021

Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил Поклонный крест, установленный при входе на тер
12.07.2021

В Челябинске освящен Поклонный крест на территории Свято-Симеоновского храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 12 июля, православные отмечают День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
12.07.2021

Православные отмечают День апостолов Петра и Павла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для о
11.07.2021

В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

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12.07.2021 13:36

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12.07.2021 13:28

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