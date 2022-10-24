В Челябинске деревья и стены украсили новыми эко-граффити

В Челябинске прошла традиционная акция по нанесению художественных композиций на стены строений и поврежденную кору деревьев. Творческое начинание с первого года реализации поддерживает Челябинский металлургический комбинат. В рамках мероприятий за 4 года украсили 40 деревьев и 20 объектов в жилых и общественных зонах, таких как спортивные комплексы, учебные заведения, парки, скверы.

«Перед нанесением рисунка художники обрабатывают участки деревьев специальным составом, что предотвращает попадание в ствол влаги и защищает от вредителей», – отметила Кристина Пелёвина, руководитель проектов экологической организации «Зеленый город».

В этом году композиции появились в Металлургическом районе: в сквере на улице Трудовой, у кинотеатра «Импульс», а также на трансформаторной будке во дворе дома по улице Вахтангова. Для нанесения рисунков на деревья выбрали сквер на Шоссе Металлургов.