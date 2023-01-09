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Крещение
купель
администрация города Челябинска
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09.01.2023 10:47

В Челябинске для верующих оборудуют шесть крещенских купелей

Челябинск начал готовиться к Крещению. 19 января 20203 года в городе будет организовано шесть купелей. Возле каждой из них будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

Об этом сказал сегодня, девятого января, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В Челябинске будет организовано шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере. Списки адресов мы сообщим дополнительно», - сказал Астахов.

Напомним, медики категорически не советуют погружаться в купели людям в состоянии алкогольного опьянения. Врачи вообще советуют неподготовленному человеку лучше оставаться дома и ограничиться посещением храма, где можно взять святую воду, отметив большой православный праздник в комфортных условиях, без стресса для организма.

Тем более что купание в проруби в Крещение - народная, а не церковная традиция. Церковь вообще не говорит о необходимости погружения в купель. От грехов купание в крещенской проруби не очистит - для этого существует таинство исповеди. Так что православные челябинцы с чистой совестью могут отказаться от опасной для здоровья идеи - погрузиться в ледяную воду.

Также стоит помнить, что для купания в ледяной воде имеется ряд противопоказаний. В первую очередь оно запрещено детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям старше 65 лет. Среди противопоказаний -  болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов.

Автор: Инна Шемаева
Крещение
купель
администрация города Челябинска
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