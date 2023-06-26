26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
26.06.2023
В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым
26.06.2023
Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
22.06.2023
С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном
22.06.2023
В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной
21.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023