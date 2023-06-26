В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая

В Челябинске с 27 июня по 29 июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая.

Ограничение будет действовать на участке проезжей части между домом №11 и детским садом, а также на парковке в районе дома №9.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением работ по строительству сетей теплоснабжения и кабельной линии.